АБР выделит грант для дополнительного финансирования проектов в Кыргызстане

Азиатский банк развития (АБР) утвердил грант в $10 миллионов для механизма поддержки многосекторной деятельности. Об этом сообщили в представительстве АБР в стране.

По его данным, это первый проект в АБР, использующий механизм финансирования малых расходов. Он направлен на повышение эффективности, устойчивости, оперативности и готовности финансируемых АБР проектов и программ в Кыргызстане.

За счет гранта будут финансировать подготовку проектов для разработки и готовности к закупкам последующих проектов АБР, небольшие пилотные проекты для демонстрации новых технологий, международных стандартов и подходов к управлению для возможного масштабирования. Кроме того, возможны поддержка в реализации текущих проектов АБР для обеспечения эффективного достижения итогов проектов и наращивания потенциала и дополнительная поддержка для завершенных проектов АБР.

Первое мероприятие механизма окажет содействие в дальнейшей модернизации водоочистных сооружений в Кыргызстане, которая была поддержана АБР в сентябре 2016 года. Запланированная модернизация обеспечит доступ к безопасному и надежному водоснабжению для более чем 400 тысяч человек.