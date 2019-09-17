12:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

АБР выделит грант для дополнительного финансирования проектов в Кыргызстане

Азиатский банк развития (АБР) утвердил грант в $10 миллионов для механизма поддержки многосекторной деятельности. Об этом сообщили в представительстве АБР в стране.

По его данным, это первый проект в АБР, использующий механизм финансирования малых расходов. Он направлен на повышение эффективности, устойчивости, оперативности и готовности финансируемых АБР проектов и программ в Кыргызстане.

За счет гранта будут финансировать подготовку проектов для разработки и готовности к закупкам последующих проектов АБР, небольшие пилотные проекты для демонстрации новых технологий, международных стандартов и подходов к управлению для возможного масштабирования. Кроме того, возможны поддержка в реализации текущих проектов АБР для обеспечения эффективного достижения итогов проектов и наращивания потенциала и дополнительная поддержка для завершенных проектов АБР.

Первое мероприятие механизма окажет содействие в дальнейшей модернизации водоочистных сооружений в Кыргызстане, которая была поддержана АБР в сентябре 2016 года. Запланированная модернизация обеспечит доступ к безопасному и надежному водоснабжению для более чем 400 тысяч человек.
Ссылка:
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан получит грант в $50 миллионов на диверсификацию экономики
В Жогорку Кенеше вновь недовольны тратами грантовых средств на консультантов
Германия выделит грантовую помощь для строительства больниц в Кыргызстане
Цифра дня. 247 проектов реализуют в Кыргызстане в 2019 году за счет бюджета
Европейский союз выделил Кыргызстану 6,5 миллиона евро на поддержку соцзащиты
Германия выделит Кыргызстану 40 миллионов евро на различные проекты
АБР выделил $78 миллионов на строительство двух участков дороги север — юг
Международная ассоциация развития выделит Кыргызстану $55 миллионов
На консультантов по очередному проекту ЕС потратят пять миллионов евро
В Минобразования определили объем грантовых мест в вузах Кыргызстана на 2018 год
Популярные новости
Уголь Турука. Месторождение досталось компании, созданной всего месяц назад Уголь Турука. Месторождение досталось компании, созданной всего месяц назад
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;14&nbsp;сентября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 14 сентября. Сколько семья тратит на еду
Цифровой Кыргызстан. Как безналичные деньги могут облегчить жизнь Цифровой Кыргызстан. Как безналичные деньги могут облегчить жизнь
Кыргызстан и&nbsp;ЕБРР подписали соглашений на&nbsp;11,5 миллиона евро Кыргызстан и ЕБРР подписали соглашений на 11,5 миллиона евро
Бизнес
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z