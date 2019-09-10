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Экономика

На месторождении Кумтор есть более 100 тонн золота

На месторождении Кумтор есть еще более 104 тонн золота. Об этом председатель ГКПЭН Эмиль Осмонбетов сообщил на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

По его данным, с 1997 года на руднике выработали 384,3 тонны золота. «Сейчас общий объем золота на месторождении — 104,345 тонны и плюс по прогнозу еще 23 тонны», — рассказал Эмиль Осмонбетов.

По данным председателя «Кыргызалтына» Алмаза Алимбекова, за все годы работы рудника выручка компании составила $9,5 миллиарда, из них $3,7 миллиарда остались в Кыргызстане.

«Сейчас Centerra Gold ищет другие источники, чтобы снизить зависимость от «Кумтора». А так, стоимость нашей доли в компании увеличилась до $650 миллионов. При правильном использовании нашего пакета акций в Centerra Gold можно получить хорошие возможности», — заявил Алмаз Алимбеков.

По прогнозам разработка рудника продолжится до 2026 года.
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