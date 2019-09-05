За полгода кыргызстанцы взяли микрокредитов на 13,7 миллиарда сомов

В январе — июне 2019 года микрокредитными организациями выдано кредитов на 13 миллиардов 741,7 миллиона сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Уточняется, что кредиты получили 295 тысяч человек. По сравнению с 2018-м численность населения, охваченного микрокредитованием, увеличилась на 33,8 процента, а объем выданных микрокредитов — на 31,5 процента.

Наибольшие суммы микрокредитов выданы в Ошской (20,6 процента), Джалал-Абадской (13,9 процента), Чуйской (13,8 процента) областях и Бишкеке (19,6 процента).