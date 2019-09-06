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Экономика

Никита Мендкович: Соглашение с «Кумтором» должно пройти проверку временем

Фото из интернета. Эксперт по Центральной Азии Никита Мендкович

«Если рассматривать подписание соглашения как отдельное событие — это хорошая новость. Но если вспомнить предысторию отношений Бишкека с канадскими золотодобытчиками и рассматривать их в контексте имеющегося опыта — оценки не столь однозначны и радостны», — заявил российский экономист, эксперт по Центральной Азии Никита Мендкович, комментируя новое соглашение с канадскими инвесторами по руднику в Иссык-Кульской области.

«Надежды на то, что вопросы по «Кумтору» закрыты однозначно и окончательно были и год назад. И до этого возникали неоднократно. И я не вполне уверен, что в этот раз ситуация принципиально отличается», — отметил экономист. 

Конечно, хочется верить в лучшее. И я смогу выразить должную степень восторга, если нынешние договоренности окажутся жизнеспособнее предыдущих.

Никита Мендкович

«Однако я не разделяю скепсиса коллег, которые говорят о «закрытости переговоров» и «непрозрачности принимаемых решений». С учетом того, что ситуация вокруг рудника — это тесное переплетение экономики, политики и интересов самых разных людей, стороны заинтересованы в принятии ряда приватных соглашений. В том числе с точки зрения информации, составляющей коммерческую тайну», — говорит Никита Мендкович. 

Из однозначных плюсов ситуации — нынешнее соглашение дает надежду, что ближайший год рудник проработает без сбоев. Это хорошо и для бюджета, и теоретически для улучшения имиджа Кыргызстана.

Никита Мендкович

«Если же вопрос «Кумтора» действительно закроют целиком и полностью — то имиджевые плюсы будут ощутимее. Если же начнутся новые споры, то потери будут лежать в финансовой плоскости», — отметил российский экономист.
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