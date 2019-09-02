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Экономика

До 2030 года планируется газифицировать более 400 населенных пунктов Кыргызстана

Фото пресс-службы президента КР

До 2030 года планируется газифицировать до 60 процентов страны, или более 400 населенных пунктов КР. Об этом заявил во время посещения головного офиса ОсОО «Газпром Кыргызстан» президент Сооронбай Жээнбеков, сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, здесь презентован проект по запуску магистрального газопровода-отвода Бишкек — Кант — Токмак и газораспределительной станции «Токмак».

«С момента начала работы компании «Газпром» в республике она в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства. В отечественную газовую отрасль уже вложено 25 миллиардов сомов. Активно реализуются социальные проекты. Пользуясь случаем, выражаю благодарность руководству предприятия за проделанную работу», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

«Мы надеемся, что данный проект позволит увеличить экономический потенциал Чуйской области и заложит фундамент для дальнейшей газификации других регионов», — заметил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в 2014 году уровень газификации страны составлял 22 процента, а на конец 2018-го — 30. Свыше 40 тысяч домохозяйств обеспечены газом.

Он особо отметил, что инвестиции «Газпрома» положительно влияют на отечественную экономику и сохранение экологии.

Запуск магистрального газопровода-отвода Бишкек — Кант — Токмак и газораспределительной станции «Токмак» обеспечит бесперебойную поставку природного газа потребителям этих городов, появится возможность для дальнейшей газификации Иссык-Кульской и Нарынской областей.
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