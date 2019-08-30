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Экономика

Правительство надеется, что работу рудника «Кумтор» продлят еще на 5-6 лет

Правительство Кыргызстана надеется, что работу рудника «Кумтор» продлят еще на 5-6 лет. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции.

По словам главы ОАО «Кыргызалтын» Алмазбека Алимбекова, Centerra Gold уже выделила $24 миллиона на геологоразведку.

«Работы вели местные компании, так что деньги остались в стране. Если рудник будет работать еще 5-6 лет, значит, денежные поступления сохранятся до 2032 года», — заявил он.

По последним данным, рудник «Кумтор» официально должен работать до 2026-го.

Напомним, 26 августа вступило в силу стратегическое соглашение Centerra Gold с правительством Кыргызстана, которое будет действовать до окончания работы рудника.
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