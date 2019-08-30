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Экономика

Куда пойдут дополнительные деньги от Centerra Gold, рассказали в правительстве

По стратегическому соглашению с компанией Centerra Gold Кыргызстану удалось увеличить финансовые поступления. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в правительстве глава «Кыргызалтына» Алмазбек Алимбеков.

По его словам, в результате долгих переговоров правительству Кыргызстана удалось заключить соглашение с Centerra Gold, увеличив денежные поступления до $150 миллионов.

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«Например, в Фонд поддержки окружающей среды по соглашению 2017 года предусматривалось ежегодное поступление $2,7 миллиона, теперь сумма увеличилась до $3,7 миллиона. Создан Фонд социального партнерства по развитию регионов, в его бюджет компания будет переводить каждый год $5 миллионов. Денежные средства направят на развитие всех областей страны», — сообщил Алмазбек Алимбеков.

В Фонд социального партнерства по развитию регионов уже поступил первый перевод. За расходованием его средств будет следить наблюдательный совет.

Кыргызстан владеет 26,6 процента акций Centerra Gold, что оценивается на сегодня в $700 миллионов. 
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