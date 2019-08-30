Куда пойдут дополнительные деньги от Centerra Gold, рассказали в правительстве

По стратегическому соглашению с компанией Centerra Gold Кыргызстану удалось увеличить финансовые поступления. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в правительстве глава «Кыргызалтына» Алмазбек Алимбеков.
По его словам, в результате долгих переговоров правительству Кыргызстана удалось заключить соглашение с Centerra Gold, увеличив денежные поступления до $150 миллионов.
В Фонд социального партнерства по развитию регионов уже поступил первый перевод. За расходованием его средств будет следить наблюдательный совет.
Кыргызстан владеет 26,6 процента акций Centerra Gold, что оценивается на сегодня в $700 миллионов.