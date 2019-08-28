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Экономика

Бизнес положительно воспринял новости о вступлении в силу соглашения по Кумтору

«Бизнес положительно воспринял новости о вступлении в силу Стратегического соглашения между правительством Кыргызстана и Centerra Gold по Кумтору», — заявил 24.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, любые неизвестности в отношениях между правительством и Centerra Gold напрямую отражаются на инвестиционном климате Кыргызстана. Бизнес смотрит, какова на сегодня ситуация с крупнейшим инвестором.

«Если есть какие-либо неурегулированные вопросы, как ранее, то это дает о себе знать. Поэтому то, что теперь СМИ сообщили об урегулировании вопросов, положительно скажется на имидже», — отметил Аскар Сыдыков.

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Он отмечает, что не стоит ждать прихода новых инвесторов после сообщений о Кумторе. Урегулирование всех споров с крупнейшим инвестором только один элемент. Для прихода других крупных инвесторов нужно сделать благоприятным весь режим.

«Как минимум стоит ограничить вмешательство правоохранительных органов в деятельность компаний. До сих пор большинство крупных инвесторов испытывают давление, становятся объектами дополнительных проверок, доначисления налогов и платежей. Это не стимулирует их рекомендовать Кыргызстан коллегам. Да, вступление в силу соглашения с Centerra Gold по Кумтору — это хорошо. Но нужно еще много сделать, чтобы привлечь в страну крупных инвесторов. Сейчас у нас не самый лучший инвестиционный климат», — заключил Аскар Сыдыков.
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