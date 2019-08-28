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Экономика

Договоренности по Кумтору положительно скажутся на ситуации в горной отрасли

«Вступление в силу нового стратегического соглашения между Centerra Gold и правительством Кыргызстана окажет положительный эффект как на работу рудника, так и на горнорудную отрасль», — заявил 24.kg председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, хорошо, что правительство и Centerra Gold смогли договориться. Ведь новые соглашения улучшают положение Кыргызстана в проекте «Кумтор», предусматривая увеличение поступлений от рудника. Самое главное, что обеспечена стабильность вокруг месторождения.

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«У нас есть ряд месторождений, инвесторы которых получили лицензию, но заняли выжидательную позицию в части выделения средств. Естественно, новость о достигнутых договоренностях по Кумтору внушает доверие, она как пример для остальных. Но отмечу, что все эти условия должны на старте рассматриваться. История с этим месторождением должна стать примером, нужно сделать выводы, исправить ошибки и не допускать подобного в будущем», — отметил Эльдар Таджибаев.

Однако есть в истории с переговорами и недостатки. Эксперт уверен, что переговоры должны были идти открыто и прозрачно. Это позволило бы избежать вопросов и подозрений.

«Нужно рассказать общественности, какие условия в соглашении, которое заключили в сентябре 2017 года, и каких улучшений правительство добилось в результате дополнительных переговоров. Это нужно потому, что основная масса людей не знает, в чем улучшение. В общем говорится об увеличении суммы поступлений. Но информация, представленная детально и по пунктам, была бы интереснее людям. Было бы большое доверия к переговорам, правительству и премьер-министру», — заключил Эльдар Таджибаев.
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