Объездную дорогу в Чуйской области хотят сделать платной

Министерство транспорта Кыргызстана предлагает сделать платной объездную дорогу в Чуйской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, соответствующие поправки в закон о платных дорогах согласованы с государственными органами и внесены на рассмотрение аппарата правительства. Об этом рассказал министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

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В качестве пилотного проекта перевести на платную основу Минтранс предлагает объездную дорогу города Бишкека протяженностью 73 км (от пересечения с улицей Алма-Атинской до села Чым-Коргон).

«В начале 2020 года начнется подготовка технико-экономического обоснования пилотного проекта. Согласно проекту закона, платными могут быть дороги общего пользования, имеющие возможность альтернативного проезда, протяженность которого не может превышать протяженность платной более чем в два раза», — добавил Жанат Бейшенов.