15:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Объездную дорогу в Чуйской области хотят сделать платной

Фото из интернета. Объездную дорогу реконструировали за счет китайского кредита

Министерство транспорта Кыргызстана предлагает сделать платной объездную дорогу в Чуйской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, соответствующие поправки в закон о платных дорогах согласованы с государственными органами и внесены на рассмотрение аппарата правительства. Об этом рассказал министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов. 

Читайте по теме
Платные дороги в Кыргызстане могут появиться до 2025 года

В качестве пилотного проекта перевести на платную основу Минтранс предлагает объездную дорогу города Бишкека протяженностью 73 км (от пересечения с улицей Алма-Атинской до села Чым-Коргон).

«В начале 2020 года начнется подготовка технико-экономического обоснования пилотного проекта. Согласно проекту закона, платными могут быть дороги общего пользования, имеющие возможность альтернативного проезда, протяженность которого не может превышать протяженность платной более чем в два раза», — добавил Жанат Бейшенов. 
Ссылка:
просмотров: 974
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 1,3 миллиарда сомов потратили на дорожную отрасль в Кыргызстане
Ремонт дорог в Бишкеке. Когда горожанам ждать ударных работ
В 4-м микрорайоне перегородили проезд. Водители недовольны
Водный аттракцион. После дождей проспект Дэн Сяопина превращается в реку
Акция протеста. В Румынии построили самое короткое в мире шоссе — всего 1 метр
Ежегодно в райцентрах Кыргызстана будут ремонтировать по 3 километра дорог
Автолюбители Кара-Балты просят отремонтировать дорогу
Невозможно пройти. Бишкекчане жалуются на бездорожье в жилмассиве «Ак-Ордо»
Министерство транспорта определило стоимость проезда по платным дорогам
Платные дороги в Кыргызстане могут появиться до 2025 года
Популярные новости
Покупка квартиры. Какой вариант лучше: ипотека, экономия или инвестиции? Покупка квартиры. Какой вариант лучше: ипотека, экономия или инвестиции?
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;августа. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 24 августа. Сколько семья тратит на еду
Налоги на&nbsp;недвижимость и&nbsp;автотранспорт можно оплатить в&nbsp;ЦОНах Налоги на недвижимость и автотранспорт можно оплатить в ЦОНах
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;23&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 августа
Бизнес
1&nbsp;сентября I-Mall открывает свои двери! 1 сентября I-Mall открывает свои двери!
Не&nbsp;хватает до&nbsp;зарплаты? Кредит без справок и&nbsp;поручителей в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Не хватает до зарплаты? Кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; удваивает драйв клиентов Сеть АЗС «Газпромнефть» удваивает драйв клиентов
Пора в&nbsp;школу: обзор смартфонов для учебы по&nbsp;доступным ценам Пора в школу: обзор смартфонов для учебы по доступным ценам