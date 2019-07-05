Возврат денег с лицевых счетов абонентов. К процессу подключится Финразведка

Нацбанк и операторы мобильной связи продолжают обсуждать поправки в законодательство о платежных системах. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

На очередной встрече обсудили вопросы, связанные с агентской моделью по возврату денежных средств с лицевых счетов абонентов, обеспечению гарантированности платежей неидентифицированными электронными кошельками и идентификацией пользователей услуги, предоставляемой оператором мобильной связи по возврату денежных средств с лицевых счетов абонентов для оплаты товаров и услуг.

«По итогам встречи принято решение, что Государственная служба финансовой разведки совместно с операторами мобильной связи проведут мероприятия по поэтапному проведению идентификации пользователей услуги, предоставляемой оператором мобильной связи по возврату денежных средств с лицевых счетов абонентов для оплаты товаров и услуг», — говорится в сообщении.