В Кыргызстане планируют массово внедрить стандарты применения штрихкодов

Национальный банк разработал проект правил проведения платежей с использованием двухмерных символов штрихкода (QR-код). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с 1 марта 2019 года «Межбансковским процессинговым центром» запущен проект по совершению платежей с использованием QR-кода (двухмерный штрихкод) через мобильное приложение. Это позволяет торговым точкам принимать платежи в безналичной форме через телефон.

«Для стандартизации проведения на территории Кыргызстана платежей с использованием двухмерных символов штрихкода (QR-код) и обеспечения операционной совместимости различных платежных систем разработаны специальные правила. Сейчас создана рабочая группа по проведению анализа регулятивного воздействия (АРВ) к проекту правил. После того как она закончит работу, документ будет вынесен на общественное обсуждение», — заключили в НБ КР.