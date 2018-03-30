Как увеличить долю безналички. Правительство и Нацбанк придумали

Совместным постановлением правительства и Национального банка утвержден третий этап госпрограммы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов на 2018-2022 год. Об этом сообщается на официальном сайте НБ КР.

Программу реализуют для того, чтобы у граждан и юридических лиц было больше возможностей для использования современных способов оплаты — интернет-банкинг, через мобильные телефоны и банкоматы, POS-терминалы, платежные терминалы.

Кроме того, переход на безналичку позволит лучше планировать доходную и расходную части бюджета, контролировать бюджетные платежи. А также будут созданы условия для роста предпринимательства в реальном секторе экономики, повысится уровень соцобслуживания, расширится спектр услуг по проведению платежей и расчетов, предоставляемых коммерческими банками.

«Статистика показывает, что количество карт в обращении увеличивается. Да, в регионах есть проблемы. Но совместно с коммерческими банками они решаются. Второй этап программы был достаточно успешным. Комбанки перевыполнили план по ввозу банковского оборудования. С 2015 по 2017 год в Кыргызстан завезено 558 банкоматов, 4 тысячи 877 POS-терминалов, 517 платежных терминалов, 47 банковских киосков», — сказал председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.