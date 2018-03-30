20:41
USD 68.43
EUR 84.22
RUB 1.18
Экономика

Как увеличить долю безналички. Правительство и Нацбанк придумали

Совместным постановлением правительства и Национального банка утвержден третий этап госпрограммы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов на 2018-2022 год. Об этом сообщается на официальном сайте НБ КР.

Программу реализуют для того, чтобы у граждан и юридических лиц было больше возможностей для использования современных способов оплаты — интернет-банкинг, через мобильные телефоны и банкоматы, POS-терминалы, платежные терминалы.

Кроме того, переход на безналичку позволит лучше планировать доходную и расходную части бюджета, контролировать бюджетные платежи. А также будут созданы условия для роста предпринимательства в реальном секторе экономики, повысится уровень соцобслуживания, расширится спектр услуг по проведению платежей и расчетов, предоставляемых коммерческими банками.

«Статистика показывает, что количество карт в обращении увеличивается. Да, в регионах есть проблемы. Но совместно с коммерческими банками они решаются. Второй этап программы был достаточно успешным. Комбанки перевыполнили план по ввозу банковского оборудования. С 2015 по 2017 год в Кыргызстан завезено 558 банкоматов, 4 тысячи 877 POS-терминалов, 517 платежных терминалов, 47 банковских киосков», — сказал председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

В регионах остается такая проблема, как базар. На базарах сложно уговорить продавцов внедрить безналичный расчет. Над этой проблемой мы совместно с местными властями будем работать.

Толкунбек Абдыгулов

Ссылка:
просмотров: 269
Версия для печати
Популярные новости
Регионы Кыргызстана. Кому и&nbsp;где жить хорошо Регионы Кыргызстана. Кому и где жить хорошо
Почему компанией MegaCom интересуются подозрительные фирмы, уточняет депутат Почему компанией MegaCom интересуются подозрительные фирмы, уточняет депутат
Коммерческий банк оштрафован за&nbsp;нарушение закона на&nbsp;350 тысяч сомов Коммерческий банк оштрафован за нарушение закона на 350 тысяч сомов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;23&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 марта
Бизнес
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
&laquo;О!Кино&raquo; доступно для людей с&nbsp;нарушением слуха и&nbsp;зрения «О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения