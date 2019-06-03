Нацбанк и сотовики обсуждают схему возврата денег с лицевых счетов абонентов

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов встретился с представителями сотовых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, во встрече, кроме операторов мобильной связи (торговые марки MegaCom, Beeline, О!), участвовали представители ассоциаций операторов связи и операторов платежных систем. Стороны обсуждали изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность операторов платежных систем и платежных организаций.

Затронуты вопросы, связанные с агентской схемой по возврату денежных средств с лицевых счетов абонентов, увеличением уставного капитала, обеспечением гарантированности платежей (100-процентная предоплата и страховые депозиты).

После истории с платежными операторами «Мобильник» и QIWI создана рабочая группа для изменения некоторых требований к операторам платежных систем в сторону их ужесточения. Группа сделала анализ регулятивного воздействия (АРВ) по изменениям, и в ближайшее время их вынесут на общественное обсуждение.

«Речь об ужесточении требований к операторам. Они же проводят операции в пользу третьего лица, поэтому задача НК БР в том, чтобы обезопасить граждан. Люди не должны переживать, дойдут ли их деньги до цели», — заключил Толкунбек Абдыгулов.

В середине мая НБ КР отозвал лицензии ОсОО MOBILNIK («Мобильник») и приостановил действие лицензий QIWI. В конце января начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». От его услуг отказался ряд крупных компаний. НБ КР приостановил лицензии «Мобильника».

Кроме того, Национальный банк с 1 февраля по 7 марта 2019 года провел инспекторскую проверку работы ОсОО «Объединенная система моментальных платежей» — платежный оператор QIWI. С 1 марта 2019-го в связи с нарушением требований нормативных правовых актов Национального банка ОсОО «ОСМП» предписано приостановить прием платежей и расчеты в пользу третьих лиц.