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Экономика

Крупные торговые сети России не берут для продажи одежду из Кыргызстана

«В России появляется все больше торговых центров, которые отдают предпочтение одежде мировых брендов», — заявил сегодня президент Ассоциации легкой промышленности Кыргызстана (Легпром) Сапар Асанов на первом заседании Комитета по промышленности и предпринимательству.

По его словам, торговые центры постепенно замещают рынки, а продукция кыргызских швейников в основном реализуется на базарах. У торговых центров больше требований к качеству товара, объемам поставок. Швейники Кыргызстана не могут соответствовать этим требованиям.

«Кроме того, в ближайшее время возможна конкуренция с Узбекистаном. Там бурно развивается легкая промышленность, швейникам дают здания, их освобождают от налогов. Проблемы для швейников создает также введенное Россией ограничение на объемы денежных переводов», — подчеркнул Сапар Асанов.
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