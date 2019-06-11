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Экономика

Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС

Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам, которые приехали на заработки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщило агентство РБК.

Соглашение о пенсионном обеспечении разработали еще в марте 2019-го. Планируется, что члены ЕАЭС подпишут и ратифицируют документ до конца года.

Нововведения предполагают, что страна, в которой мигрант работал, делал взносы в пенсионный фонд и получил право на страховую пенсию по старости, будет выплачивать ему пенсию и после возвращения на родину либо переезда в другую страну ЕАЭС. Сейчас мигранты делают отчисления, однако выплат не получают.

Стаж, полученный на территории разных государств из ЕАЭС, будет суммироваться.

По подсчетам Министерства труда, в 2020-2021 годах на выплату пенсий по новым правилам понадобится около 166 миллионов рублей. В будущем сумма будет расти, поскольку отчисления после подписания договора будут накапливаться.

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В России самое большое число трудовых мигрантов и наивысшая средняя зарплата среди всех стран ЕАЭС. Это может привести к тому, что россияне, заработавшие трудовой стаж за рубежом, получат пенсию гораздо ниже, чем могли бы получить при работе в России. Эксперты считают, что в таких случаях государство будет поднимать пенсии до уровня прожиточного минимума.

ЕАЭС образован в 2014 году. В союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
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