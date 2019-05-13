22:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В Кыргызстане предлагают создать ореховые плантации

В Кыргызстане предлагают создавать ореховые плантации. Законопроект «О культивировании грецкого ореха в КР» разработала и вынесла на общественное обсуждение группа депутатов Жогорку Кенеша.

В справке-обосновании отмечено, что в Кыргызстане одними из ценнейших являются уникальные орехоплодовые леса в Джалал-Абадской и Ошской областях. Они являются источником генетического биоразнообразия и доходов населения региона. 

Разработчики отмечают увеличение спроса на мировых рынках на экологически чистую продукцию, в том числе ореховую.

«В связи с этим необходимо расширение площадей плантаций орехоплодных культур, увеличение продуктивности насаждений, улучшение качества ореховой продукции и увеличение ее экспорта. Существенный рост объема производства орехов в стране приведет к увеличению рабочих мест и сократит бедность», — уверены законодатели.

Органы местного самоуправления уделяют недостаточно внимания созданию промышленных плантаций ореха.

Это не способствует устойчивому развитию регионов, совершенствованию экономического потенциала и повышению жизненного уровня населения.

Депутаты предлагают создавать ореховые плантации на землях айыльных аймаков, используя разработки отраслевых научных институтов Национальной академии наук и их рекомендации по увеличению продуктивности орехоплодных культур, переработке орехов и экспорту продукции.
Ссылка:
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан поставил более 50 тонн грецких орехов в Голландию
Парламент Кыргызстана запретил вырубку ценных пород деревьев до 2030 года
Популярные новости
Депозиты. Как вложить деньги в&nbsp;банк и&nbsp;не&nbsp;прогадать Депозиты. Как вложить деньги в банк и не прогадать
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;11&nbsp;мая. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 11 мая. Сколько семья тратит на еду
За&nbsp;месяц международные резервы Кыргызстана сократились на&nbsp;$17,06 миллиона За месяц международные резервы Кыргызстана сократились на $17,06 миллиона
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая
Бизнес
9&nbsp;Мая: День Победы и&nbsp;памяти 9 Мая: День Победы и памяти
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили первых туристов летнего сезона из&nbsp;Польши В аэропорту «Манас» встретили первых туристов летнего сезона из Польши
Смотрите предпоследнюю серию &laquo;Игры престолов&raquo; в&nbsp;приложении AMEDIATEKA от&nbsp;MegaCom Смотрите предпоследнюю серию «Игры престолов» в приложении AMEDIATEKA от MegaCom
Заботьтесь о&nbsp;балансе близких с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Заботьтесь о балансе близких с приложением «Мой О!»