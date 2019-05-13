В Кыргызстане предлагают создать ореховые плантации

В Кыргызстане предлагают создавать ореховые плантации. Законопроект «О культивировании грецкого ореха в КР» разработала и вынесла на общественное обсуждение группа депутатов Жогорку Кенеша.

В справке-обосновании отмечено, что в Кыргызстане одними из ценнейших являются уникальные орехоплодовые леса в Джалал-Абадской и Ошской областях. Они являются источником генетического биоразнообразия и доходов населения региона.

Разработчики отмечают увеличение спроса на мировых рынках на экологически чистую продукцию, в том числе ореховую.

«В связи с этим необходимо расширение площадей плантаций орехоплодных культур, увеличение продуктивности насаждений, улучшение качества ореховой продукции и увеличение ее экспорта. Существенный рост объема производства орехов в стране приведет к увеличению рабочих мест и сократит бедность», — уверены законодатели.

Органы местного самоуправления уделяют недостаточно внимания созданию промышленных плантаций ореха.

Это не способствует устойчивому развитию регионов, совершенствованию экономического потенциала и повышению жизненного уровня населения.

Депутаты предлагают создавать ореховые плантации на землях айыльных аймаков, используя разработки отраслевых научных институтов Национальной академии наук и их рекомендации по увеличению продуктивности орехоплодных культур, переработке орехов и экспорту продукции.