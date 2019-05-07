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Экономика

Льготные кредиты получат предприятия пищевой и швейной отраслей Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение правительства о финансировании развития обрабатывающих и перерабатывающих предприятий. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, целью проекта является оказание государственной поддержки субъектам предпринимательства сферы пищевой переработки и швейной отрасли. Действие проекта не затрагивает города Бишкек и Ош. Поддерживать отрасли будут доступными и льготными кредитами.

«Реализация проекта повысит общую конкурентоспособность субъектов промышленной деятельности, стимулирует рост экономического потенциала республики за счет увеличения объемов и качества продукции, поступающей на местный рынок и на экспорт на основе формирования эффективных механизмов их финансовой поддержки. Финансировать проект будут за счет средств республиканского бюджета и финансово-кредитных организаций», — подчеркнули в Минэкономики.

В ведомстве отметили, что распоряжение предусматривает четкие правила для определения производителей, которые получат доступ к выделяемым льготным кредитам и дополнительные условия для субъектов предпринимательства, осуществляющих производственно-промышленную деятельность.
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