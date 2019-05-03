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Экономика

Завершился международный аудит ГИК. Финотчетность признали достоверной

Независимая международная аудиторская компания KRESTON завершила аудит финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Государственная ипотечная компания» за 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе ГИК.

По ее данным, аудиторы подтвердили достоверность финансовых отчетов, соответствие их результатам деятельности за указанный период и финансовое положение компании по состоянию на 31 декабря 2018 года.

«С начала деятельности эта четвертая проверка финансово-хозяйственной деятельности компании. По итогам всех предыдущих руководство получило заключение, содержащее достоверную информацию о состоянии бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее соответствии международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)», — говорится в сообщении.
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