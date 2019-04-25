Приток денежных переводов мигрантов в Кыргызстан вырастет на 5-10 процентов

Приток денежных переводов мигрантов может вырасти на 5-10 процентов в 2019-2020 годах. Об этом сегодня на презентации «Обзор развития Азии — 2019» сообщила старший экономист представительства Азиатского банка развития Гулькаир Тентиева.
«На сегодня КР уязвима к неблагоприятным последствиям изменения климата и экстремальным погодным условиям. Стихийные бедствия, вызванные опасными природными явлениями, происходят часто и обходятся экономике страны примерно в 1-1,5 процента от валового внутреннего продукта ежегодно», — подчеркнула Гулькаир Тентиева.