Приток денежных переводов мигрантов в Кыргызстан вырастет на 5-10 процентов

Приток денежных переводов мигрантов может вырасти на 5-10 процентов в 2019-2020 годах. Об этом сегодня на презентации «Обзор развития Азии — 2019» сообщила старший экономист представительства Азиатского банка развития Гулькаир Тентиева.

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По ее словам, на улучшение показателя влияет вхождение Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Кроме того, положительно сказывается экономический рост в России. При этом ожидается, что международные валютные резервы республики останутся на уровне $2,2 миллиарда.

«На сегодня КР уязвима к неблагоприятным последствиям изменения климата и экстремальным погодным условиям. Стихийные бедствия, вызванные опасными природными явлениями, происходят часто и обходятся экономике страны примерно в 1-1,5 процента от валового внутреннего продукта ежегодно», — подчеркнула Гулькаир Тентиева.