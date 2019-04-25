12:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Приток денежных переводов мигрантов в Кыргызстан вырастет на 5-10 процентов

Приток денежных переводов мигрантов может вырасти на 5-10 процентов в 2019-2020 годах. Об этом сегодня на презентации «Обзор развития Азии — 2019» сообщила старший экономист представительства Азиатского банка развития Гулькаир Тентиева.

Читайте по теме
За два месяца 2019 года мигранты перевели в Кыргызстан $344,6 миллиона
По ее словам, на улучшение показателя влияет вхождение Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Кроме того, положительно сказывается экономический рост в России. При этом ожидается, что международные валютные резервы республики останутся на уровне $2,2 миллиарда.

«На сегодня КР уязвима к неблагоприятным последствиям изменения климата и экстремальным погодным условиям. Стихийные бедствия, вызванные опасными природными явлениями, происходят часто и обходятся экономике страны примерно в 1-1,5 процента от валового внутреннего продукта ежегодно», — подчеркнула Гулькаир Тентиева.
Ссылка:
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
За два месяца 2019 года мигранты перевели в Кыргызстан $344,6 миллиона
Трудовые мигранты в 2018 году перевели рекордные суммы денег на родину
В январе мигранты перевели в Кыргызстан $165,2 миллиона
В 2018 году мигранты перевели в Кыргызстан $2,6 миллиарда
За 11 месяцев 2018 года мигранты перевели в Кыргызстан почти $2,5 миллиарда
Кыргызстан на третьем месте по объему денежных переводов из России
С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $2 миллиарда 242,9 миллиона
С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $1,9 миллиарда
С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $1,7 миллиарда
За семь месяцев мигранты перевели в Кыргызстан $1,5 миллиарда
Популярные новости
Как все государственное в&nbsp;Кыргызстане стало частным для особой касты Как все государственное в Кыргызстане стало частным для особой касты
Добыча урана на&nbsp;Иссык-Куле. Что известно о&nbsp;скандальном проекте Добыча урана на Иссык-Куле. Что известно о скандальном проекте
Добыча урана на&nbsp;Иссык-Куле. Как загубить туризм одним решением Добыча урана на Иссык-Куле. Как загубить туризм одним решением
В&nbsp;Бишкеке самые дешевые баранина, масло, мука и&nbsp;картофель среди столиц ЕАЭС В Бишкеке самые дешевые баранина, масло, мука и картофель среди столиц ЕАЭС
Бизнес
&laquo;Биринчи МФК&raquo; открыла филиал в&nbsp;Бишкеке «Биринчи МФК» открыла филиал в Бишкеке
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО &laquo;МАМ&raquo; Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
Обеспечение авиационной безопасности&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;приоритетных задач ОАО &laquo;МАМ&raquo; Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «МАМ»