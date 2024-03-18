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Экономика

В январе 2024 года мигранты перевели в Кыргызстан $259 миллионов

По итогам января 2024-го приток денежных переводов в Кыргызстан составил $259 миллионов. Такие данные приводит Национальный банк страны.

Это на 55,6 процента, или на $92,6 миллиона, больше, чем в прошлом году.

По сравнению с декабрем показатель вырос всего на $200 тысяч. Большая часть денежных переводов приходится на Россию — $244,1 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили $7,9 миллиона, из США — $5,2 миллиона.

По итогам января наблюдался и отток денежных средств — $56,4 миллиона. За месяц показатель снизился на $600 тысяч. В отличие от января 2023-го, он стал на $1,6 миллиона меньше. Основную часть денег вывели в Россию ($52,8 миллиона).

Чистый приток денежных переводов по итогам января 2024 года в Кыргызстан составил $202,7 миллиона.

Это на $94,3 миллиона, или в 1,9 раза, больше показателя 2022-го.

По итогам прошлого года объем денежных переводов в страну составил $2 миллиарда 706,1 миллиона. Из КР в другие государства перечислили $561,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 144,9 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289270/
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