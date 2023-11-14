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Экономика

За месяц приток переводов от мигрантов в Кыргызстан вырос на $18,5 миллиона

В сентябре 2023 года мигранты перевели в Кыргызстан $174,4 миллиона, что на $18,5 миллиона больше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальный банк.

По сравнению с сентябрем 2022-го показатель сократился в 1,7 раза, или на $117,5 миллиона. Большая часть денежных переводов приходится на Россию — $159,8 миллиона. Из других государств в КР перечислили $8,6 миллиона, из США — $2,9 миллиона. Всего за январь — сентябрь текущего года соотечественники перевели в страну $1 миллиард 437,6 миллиона. Это на 35 процентов, или на $774 миллиона, меньше, чем в прошлом.

По итогам сентября наблюдался и отток денежных средств — $35,2 миллиона. За месяц показатель уменьшился на $2,9 миллиона. По сравнению с сентябрем 2022-го показатель сократился в 4,8 раза, на $135,2 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию ($32,3 миллиона). Всего за девять месяцев 2023 года из республики вывели $360,1 миллиона, что на $419,2 миллиона меньше показателя 2022-го.

Чистый приток денежных переводов в январе — сентябре этого года в Кыргызстан составил $1 миллиард 77,5 миллиона. Это на $354,7 миллиона, или 24,7 процента, меньше показателя девяти месяцев 2022-го.

По итогам прошлого года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 928,2 миллиона. Из КР в другие государства перечислили $1 миллиард 200,7 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 727,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279594/
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