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Экономика

Добыча урана на Иссык-Куле. На месторождении выставлены посты милиции

На месторождении урана Таш-Булак выставлены посты милиции, которые не пускают на него тяжелую технику. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

По ее данным, местные власти во главе с полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области Акылбеком Осмоналиевым посетили месторождение. На сегодня все оборудование там опечатано компанией «ЮрАзия», которая вела геологоразведочные работы.

«Вся тяжелая техника уже спущена. Остались два автомобиля, которые находятся в нерабочем состоянии. Их увезут в ближайшее время. На месторождении выставлены посты милиции. Они будут пропускать людей на легковых машинах, если они хотят убедиться, что работы на месторождении действительно остановлены. Тяжелые грузовые автомобили пропускать не будут. На сегодня все поручения премьер-министра по месторождению выполняются», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Инвестор заявил, что приостанавливает всю свою работу.
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