Понижение статуса Госкомитета промышленности похоронит горнорудную отрасль

«Понижение статуса Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования до агентства похоронит горнорудную отрасль», — заявил журналистам председатель Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.
По его словам, все чаще звучат предложения создания самостоятельного Министерства энергетики и восстановления Госагентства по геологии и минеральным ресурсам КР. Он уверен, что, учитывая особенности управления энергетической отраслью, создание отдельного министерства для регулирования данной сферы — обоснованный шаг.
Но понижение уровня госоргана с госкомитета до агентства крайне неверное и необдуманное предложение, которое может привести к ухудшению ситуации в отрасли.
Председатель Горно-металлургического профсоюза подчеркнул, что благодаря созданию в 2016 году ГКПЭН удалось провести реформирование системы управления отраслью. Было усовершенствовано законодательство о недрах и лицензировании, проведен ряд конкурсов и аукционов, миллиарды сомов пополнили государственный и местные бюджеты, начата работа по искоренению коррупционных схем и проявлений.
«Да, не все проблемы и вопросы решены, но это дело времени. А возврат к уровню агентства вновь возродит старые проблемы и усугубит положение в отрасли. ГКПЭН следует разделить на две составляющие. Энергетику выделить в отдельное ведомство, а индустриальному сектору придать статус министерства. Наименование ведомства должно предполагать определение приоритетными добычу и разработку сырья и материалов, обеспечивающих в дальнейшем деятельность перерабатывающих производственных предприятий», — заключил Эльдар Таджибаев.