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Власть

В Жогорку Кенеше предлагают ликвидировать не только Нацэнергохолдинг, но и ГКПЭН

В Жогорку Кенеше предлагают ликвидировать не только Национальный энергетический холдинг, но и Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН). С таким предложением выступила парламентарий Аида Исмаилова.

По ее словам, Нацэнергохолдинг обратился в Государственное агентство по регулированию ТЭК с просьбой взыскать средства с дочерних компаний на свое содержание. Сейчас руководство ГАРТЭК рассылает письма энергокомпаниям о необходимости погашения долга. А ведь до этого поднимался вопрос о незаконности такого требования.

«Нацэнергохолдинг» — незаконная и полулегитимная структура, доказавшая неэффективность. А ГКПЭН нам тогда для чего, если есть холдинг? Предлагаю упразднить обе структуры и создать полноценное Министерство энергетики и топливных ресурсов с передачей ему госдоли энергокомпаний. Только в этом случае с правительства можно спрашивать за эффективность работы сектора», — заключила Аида Исмаилова.
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