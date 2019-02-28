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Экономика

Альтернативная дорога север — юг. В проекте не учли лавиноопасные участки

При разработке проекта строительства альтернативной дороги север — юг не учли лавиноопасные участки. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев.

По его словам, из-за необходимости проведения дополнительных работ возникла нехватка средств. Проводить работы планируют за счет гранта Эксимбанка Китая в $56 миллионов.

«Есть отставание от графика строительства дороги. Оно возникло при строительстве тоннеля. Выяснилось, что грунт там мягче, чем мы изначально предполагали. Сейчас работаем над этим вопросом», — заключил Бакыт Бердалиев.
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