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Экономика

Обязательную регистрацию всех такси предлагают ввести в Кыргызстане

В Кыргызстане все такси должны пройти регистрацию. Министерство транспорта и дорог вынесло документ на общественные обсуждения.

По действующему законодательству лица, занимающиеся частным извозом, работают на основе патента. Никаких препятствий и требований для водителя по получению патента на частную индивидуальную деятельность нет.

В то же время водители не соблюдают требования по обеспечению безопасности перевозок пассажиров. В связи с этим предлагают ввести регистрацию автоперевозчиков в Агентстве автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог.

Без регистрации в реестре автоперевозчиков не допускается осуществление коммерческой перевозки пассажиров и багажа.

Все такси должны быть оборудованы таксометром и опознавательными знаками — фонарем на крыше автомобиля и цветографической схемой, представляющей собой композицию из девяти квадратов размером 150×150 миллиметров контрастного цвета (черно-белый, черно-желтый), расположенных в шахматном порядке.

Таксисты, прошедшие регистрацию, получат талон, который следует поместить в правом верхнем углу ветрового стекла.
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