Председатель Нацбанка Кыргызстана решил выплатить списанную ему жилищную ссуду

По итогам проверки Генеральной прокуратуры Кыргызстана подтверждена законность выдачи и списания ипотечной ссуды председателю Нацбанка. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, Генеральная прокуратура завершила проверку. В том числе тщательно изучила вопрос, связанный с жилищной ссудой. По результатам проверки каких-либо нарушений законодательства не выявили. Все правовые нормы и требования как при получении, так и при списании соблюдены.

«В то же время обсуждение, которое происходило в обществе, отражалось не только на деловой репутации председателя, но и Нацбанка. Мы не можем допустить, чтобы репутация НБ КР подвергалась сомнению», — отметил Толкунбек Абдыгулов.

Я решил, что начну выплачивать остаток ссуды, который мне списали. В ближайшее время внесут изменения в нормативно-правовые акты, которые позволят мне это сделать. Толкунбек Абдыгулов

«Я прекрасно понимаю моральную составляющую вопроса. Поэтому решил погасить жилищную ссуду. Но все должно быть в рамках правового поля. Для возобновления выплат по ссуде необходимо внести изменения в ряд нормативных и правовых актов. Стечение обстоятельств, подобное моему возвращению в Национальный банк, в них не предусмотрено. Сейчас данные изменения вносят, после возобновлю выплаты по ссуде. Погасить списанную ссуду, даже добровольно, с правовой точки зрения оказалось не так просто и быстро, как хотелось бы. Это связано и с тем, что выплачены определенные суммы налогов, произведены выплаты», — заключил председатель НБ КР.