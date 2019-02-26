Нацбанк Кыргызстана прогнозирует рост цен на 3 процента по итогам 2019 года

Национальный банк Кыргызстана прогнозирует низкую инфляционную динамику в течение первой половины 2019-го с некоторым ее ускорением к концу года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, в этом году инфляция в среднем прогнозируется на уровне около 3 процентов. При этом в Нацбанке отмечают, что в основных секторах экономики сохранится активность.

«Приток денежных переводов в страну и рост реальной заработной платы продолжают поддерживать внутренний спрос. В 2018-м чистый приток денежных переводов увеличился на 5,5 процента, реальная заработная плата — на 3,8 процента», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.