41 золотая лицензия на месторождения. Ими владеет не милиционер

Заявленной 41 лицензией на месторождения в Кыргызстане не владеет бывший сотрудник правоохранительных органов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.
По его словам, МДС после сообщений в СМИ изучил вопрос детально. Выяснилось, что лицензий на самом деле 39, а не 41. Все в собственности группы компаний. Конечный инвестор — уроженец Кыргызстана Александр Беккер.
Глава МДС добавил, что сейчас вопрос в том, смогут ли инвесторы в дальнейшем привлекать в эти проекты инвестиции после таких сообщений.
«Это важный вопрос, так как нам нужно пополнять минерально-сырьевую базу страны. За годы независимости мало месторождений разведано, поэтому важно поощрять поисковые и разведочные работы. В мировой практике такие компании вообще освобождают от платежей, лишь бы искали. А здесь они платят много, но продолжают работы, они находят и ставят на баланс новые полезные ископаемые», — заключил Аскар Сыдыков.
Напомним, на заседании Совета безопасности генеральный прокурор Откурбек Джамшитов заявил, что бывший сотрудник МВД владеет 41 лицензией на месторождения в Кыргызстане.