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Экономика

41 золотая лицензия на месторождения. Ими владеет не милиционер

Заявленной 41 лицензией на месторождения в Кыргызстане не владеет бывший сотрудник правоохранительных органов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, МДС после сообщений в СМИ изучил вопрос детально. Выяснилось, что лицензий на самом деле 39, а не 41. Все в собственности группы компаний. Конечный инвестор — уроженец Кыргызстана Александр Беккер.

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«Этот человек хорошо известен в стране. Именно он привлек много инвестиций в горнорудную отрасль. Он удивлялся, когда узнал о сообщениях в СМИ. В проекты привлечены канадские инвестиции. Тот человек, который указан в СМИ, — просто директор компаний, который отвечал за взаимоотношения с местным сообществом. Инвесторы часто применяют такую практику, когда назначают главой группы компаний одного человека. Это совпадение, что он оказался бывшим сотрудником МВД», — подчеркнул Аскар Сыдыков.

Глава МДС добавил, что сейчас вопрос в том, смогут ли инвесторы в дальнейшем привлекать в эти проекты инвестиции после таких сообщений.

«Это важный вопрос, так как нам нужно пополнять минерально-сырьевую базу страны. За годы независимости мало месторождений разведано, поэтому важно поощрять поисковые и разведочные работы. В мировой практике такие компании вообще освобождают от платежей, лишь бы искали. А здесь они платят много, но продолжают работы, они находят и ставят на баланс новые полезные ископаемые», — заключил  Аскар Сыдыков.

Напомним, на заседании Совета безопасности генеральный прокурор Откурбек Джамшитов заявил, что бывший сотрудник МВД владеет 41 лицензией на месторождения в Кыргызстане.
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