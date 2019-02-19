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Экономика

Предприятия, связанные с цветными металлами в Кыргызстане, не получают прибыль

Ни одно предприятие горнорудного сектора, занимающееся цветными металлами и работающее в общем налоговом режиме, еще не получило прибыли. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, на сегодня налоговая нагрузка на горнодобывающие предприятия составляет 17,9 процента от выручки. В соседнем Казахстане показатель равен 14 процентам, в Монголии — 15 процентов. Прибыль многих компаний достигает не более 5 процентов, а срок окупаемости проектов — 10-20 лет.

«Большинство наших компаний сейчас занимаются поисковыми работами и геологоразведкой. Когда они начнут добычу, неизвестно. То есть компании постоянно вкладывают, но прибыли особой пока нет. Поэтому мы и говорим, что увеличение налоговой нагрузки негативно скажется на секторе», — подчеркнул Аскар Сыдыков.
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