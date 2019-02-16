В Кыргызстане хотят отменить предоставление информрасчета налога на имущество

В Кыргызстане предлагают отменить информационный расчет по налогу на транспорт и земельному налогу. Проект постановления вынесло на обсуждение Министерство экономики.

Жогорку Кенеш 27 декабря 2018 года принял поправки в Налоговый кодекс. Ими признаются утратившими силу нормы, предусматривающие предоставление налогоплательщиками информационных расчетов по налогу на имущество и земельному налогу. Поэтому постановлением правительства предлагается признать утратившими силу формы информационных расчетов.

Предлагается внести изменения в форму Единой налоговой декларации. Она будет дополнена приложениями с расчетами налога на имущество I-IV групп и земельного налога. В этих приложениях налогоплательщики будут указывать объекты налогообложения и производить расчеты по налогу на имущество и земельному налогу за текущий налоговый год.