Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества

Министерство экономики Кыргызстана готовит законопроект о еще одной волне легализации имущества. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил глава ведомства Олег Панкратов.

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По его словам, сейчас вопрос только обсуждают. Из-за возникших в прошлые разы проблем у населения нет доверия к власти.

«Проект может не сработать, потому что есть разное толкование того, что отнести к имуществу, которое подлежит легализации. Получается, если человек купил имущество и не показал его, то может легализовать его. А если он совершил более мелкое нарушение, не указав полную стоимость, то его пытаются наказать», — подчеркнул Олег Панкратов.