В январе 2019 года сбор платежей за проезд на посту «Сосновка» вырос на 402 тысячи сомов благодаря электронному шлагбауму. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, автоматизированная система приема платежей с установкой электронного шлагбаума на посту «Сосновка» позволила минимизировать участие человека в приеме платежей за проезд по автодороге Бишкек — Ош. Если в январе 2018 года собрали 2,6 миллиона сомов, то в январе 2019-го — 3 миллиона сомов.

На посту установлены датчики, камеры видеонаблюдения, которые определяют параметры габаритов транспортного средства, цену, номер автомашины и в автоматическом режиме фиксируют данные и передают их на центральный сервер Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек — Ош. Перед автовладельцем на информационное табло выводят номер автомашины и стоимость проезда.