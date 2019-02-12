02:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

За проезд по дороге Бишкек — Ош в январе заплатили 3 миллиона сомов

В январе 2019 года сбор платежей за проезд на посту «Сосновка» вырос на 402 тысячи сомов благодаря электронному шлагбауму. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, автоматизированная система приема платежей с установкой электронного шлагбаума на посту «Сосновка» позволила минимизировать участие человека в приеме платежей за проезд по автодороге Бишкек — Ош. Если в январе 2018 года собрали 2,6 миллиона сомов, то в январе 2019-го — 3 миллиона сомов.

На посту установлены датчики, камеры видеонаблюдения, которые определяют параметры габаритов транспортного средства, цену, номер автомашины и в автоматическом режиме фиксируют данные и передают их на центральный сервер Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек — Ош. Перед автовладельцем на информационное табло выводят номер автомашины и стоимость проезда.

Подобное оборудование установлено и на 391-м километре трассы на посту «Кара-Куль».
Ссылка:
просмотров: 1194
Версия для печати
Материалы по теме
На трассе Бишкек — Ош построят противолавинную галерею за $40 миллионов
Минтранс Кыргызстана: Пробок и заторов на горных перевалах нет
На перевале Тоо-Ашуу гололед, трасса не очищена от снега
Ратифицировано соглашение по проекту реконструкции дороги Бишкек — Ош
Главой Госдирекции автодороги Бишкек — Ош стал Тыныбек Кадырбаев
Популярные новости
Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества
Кодекс о&nbsp;нарушениях. Налогоплательщикам сделали послабления Кодекс о нарушениях. Налогоплательщикам сделали послабления
За&nbsp;январь международные резервы Кыргызстана выросли почти на&nbsp;$15 миллионов За январь международные резервы Кыргызстана выросли почти на $15 миллионов
Минсельхоз не&nbsp;рекомендует сажать много картофеля, пшеницы и&nbsp;сахарной свеклы Минсельхоз не рекомендует сажать много картофеля, пшеницы и сахарной свеклы
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»