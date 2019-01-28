В 2018 году таможенники выявили 1,6 тысячи таможенных правонарушений

В 2018 году подразделения Государственной таможенной службы выявили 1 тысячу 601 факт таможенного правонарушения. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя ГТС Шамиль Бердалиев.

По ее данным, всего завели 1 тысячу 361 административное дело, что на 15,4 процента, или 182 факта, больше, чем в 2017-м. По этим делам в бюджет перечислили 140,3 миллиона сомов, взыскали штрафных санкций на 8,5 миллиона сомов.

Кроме того, выявили и передали другим органам 240 материалов, по которым возбудили 149 уголовных дел. По ним бюджету возместили ущерб на 89,4 миллиона сомов. По сравнению с 2017-м показатель вырос на 67,4 процента, или на 36,1 миллиона сомов.

По незаконному ввозу товаров на территорию ЕАЭС из Таджикистана и Узбекистана возбудили 217 административных и 81 уголовное дело, по границе с Китаем — 426 и 25.

«В прошлом году были громкие факты по незаконному ввозу мяса птицы, лжетранзита и ввоза телефонов iPhone X, которые только презентовали в США и официально не поставляли на наш рынок. Кроме того, практически каждую неделю мы выявляем автомобили, которые ввезли в Кыргызстан без уплаты таможенных пошлин и незаконно оформили», — подчеркнул Шамиль Бердалиев.