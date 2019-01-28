14:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В 2018 году таможенники выявили 1,6 тысячи таможенных правонарушений

В 2018 году подразделения Государственной таможенной службы выявили 1 тысячу 601 факт таможенного правонарушения. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя ГТС Шамиль Бердалиев.

По ее данным, всего завели 1 тысячу 361 административное дело, что на 15,4 процента, или 182 факта, больше, чем в 2017-м. По этим делам в бюджет перечислили 140,3 миллиона сомов, взыскали штрафных санкций на 8,5 миллиона сомов.

Кроме того, выявили и передали другим органам 240 материалов, по которым возбудили 149 уголовных дел. По ним бюджету возместили ущерб на 89,4 миллиона сомов. По сравнению с 2017-м показатель вырос на 67,4 процента, или на 36,1 миллиона сомов.

По незаконному ввозу товаров на территорию ЕАЭС из Таджикистана и Узбекистана возбудили 217 административных и 81 уголовное дело, по границе с Китаем — 426 и 25.

«В прошлом году были громкие факты по незаконному ввозу мяса птицы, лжетранзита и ввоза телефонов iPhone X, которые только презентовали в США и официально не поставляли на наш рынок. Кроме того, практически каждую неделю мы выявляем автомобили, которые ввезли в Кыргызстан без уплаты таможенных пошлин и незаконно оформили», — подчеркнул Шамиль Бердалиев.
Ссылка:
просмотров: 1196
Версия для печати
Материалы по теме
Из Кыргызстана в Индию пытались незаконно вывезти золото
В Кыргызстане компания недоплатила таможенных платежей на 1 миллион сомов
В 2018 году таможня Кыргызстана увеличила сбор платежей на 22 процента
Из Кыргызстана в Китай пытались вывезти 11 тонн ослиных шкур
В Кыргызстане предпринимателя поймали на уклонении от уплаты таможенных платежей
Таможенники выявили недостоверное декларирование товаров на 6,2 миллиона сомов
Кыргызстан не позволит кому-то контролировать его таможенную границу
Transparency Kazakhstan считает, что страны ЕАЭС спонсируют бюджет Кыргызстана
В Узбекистан из Кыргызстана пытались нелегально ввезти сотовые телефоны
На кыргызско-таджикской границе задержали контрабандные мандарины
Популярные новости
В&nbsp;какой стране Центральной Азии самая комфортная жизнь В какой стране Центральной Азии самая комфортная жизнь
Доллар в&nbsp;Кыргызстане вновь подорожал Доллар в Кыргызстане вновь подорожал
Кыргызстан стал монополистом на&nbsp;текстильном рынке ЕАЭС Кыргызстан стал монополистом на текстильном рынке ЕАЭС
Инвестиции в&nbsp;Кыргызстан. Узбекистан как пример для подражания Инвестиции в Кыргызстан. Узбекистан как пример для подражания
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат