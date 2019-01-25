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Экономика

Больше всего иностранных инвестиций в недвижимость России пришлось на Кыргызстан

Наибольшая доля в общем объеме иностранных инвестиций в недвижимость России пришлась на инвесторов из Кыргызстана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы консалтинговой компании Knight Frank, передает РИА Новости.

Отмечается, что инвестиции в недвижимость России по итогам 2018 года составили 248,1 миллиарда рублей против 249,6 миллиарда рублей годом ранее. По сравнению с 2017-м спрос инвесторов сместился из торгового в офисный сегмент.

По данным компании, на офисы пришлось 47 процентов от общего объема инвестиций, на торговую недвижимость — 30 процентов.

Наибольшая доля иностранных инвестиций пришлась на Кыргызстан благодаря сделке по покупке торгового центра «Ривьера» инвестфондом KLS Eurasia Venture Fund. Кроме того, были представлены инвесторы из Чехии, Франции, Великобритании, Германии, ОАЭ, Финляндии и США.
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