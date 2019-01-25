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Экономика

В Кыргызстане на строительство дороги Тюп — Кеген потратят $55 миллионов

На строительство дороги Тюп — Кеген потратят $55 миллионов. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщила и. о. директора группы реализации инвестиционных проектов Всемирного банка Рената Эсембаева.

По ее словам, 50 процентов суммы — грант, вторая половина — кредит.

«Есть проект строительства дороги Баткен — Исфана — Худжант, вместе с JICA планируем строительство дороги Тюп — Кеген, а также дороги на туристическую базу «Каракол». На стадии детальной планировки проект дороги Ош — Баткен — Исфана», — рассказала Рената Эсембаева.

Лидер фракции Бакыт Торобаев заявил, что, помимо строительства дороги, нужно еще и разработать систему услуг, которые можно оказывать. В частности, депутата озаботило отсутствие туалетов на трассах Кыргызстана.

«Я передачу смотрел, ведущий останавливается у стены, на которой написано «туалет», буквы «М» и «Ж». Ведущий подошел к стене, а за ней пустырь. Давайте при разработке плана строительства дорог учитывать придорожную инфраструктуру. В частности, места, где человек может остановиться, попить воды, сходить по нужде», — сказал Бакыт Торобаев.
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