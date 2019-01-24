Упущенная выгода. Кыргызстан не реализовал проекты на $12 миллиардов

По стратегии развития на 2013-2017 годы Кыргызстан мог реализовать проекты на $12 миллиардов, но упустил возможность. Об этом сегодня на круглом столе сообщил экономист Асылбек Аюпов.

По его словам, если сравнивать 2010-й и 2019 год, никаких прорывов не было.

«Особо похвастаться нечем. Нет никаких проектов. По стратегии на 2013-2017 годы должны были внедрить проекты на $12 миллиардов, но ничего нет. Если мы будем разбазаривать помощь, внешний долг вырастет до предельной отметки», — сказал Асылбек Аюпов.

Он добавил, что Китай оказывает реальную помощь Кыргызстану.

«Только на базе Кара-Кечинского месторождения и строительства железной дороги можно развить регионы. Есть отсталые регионы, которые тянут государство назад. Для развития необходимы такие проекты, как «Таза коом». Нужно создать программу развития страны. Проекты следует принимать законом, чтобы была ответственность. От сказок мы должны переходить к реальным вещам и использовать возможности наших партнеров», — пояснил Асылбек Аюпов.