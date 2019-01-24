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Экономика

В 2018 году кыргызстанцы заплатили 381,7 миллиона сомов налогов дистанционно

Кыргызстанцы в 2018 году дистанционно уплатили 381,7 миллиона сомов налогов через периферийные устройства. Об этом сообщили в Госналоговой службе.

По ее данным, в прошлом году через специальные устройства прошли 318 тысяч 872 налоговых платежа в бюджет страны. По сравнению с 2017-м показатель вырос на 138 тысяч 345 платежей. Налогов заплатили дистанционно на 164,8 миллиона сомов больше.

Наибольшей популярностью у налогоплательщиков пользуются платежные терминалы, через которые перевели 275 тысяч 410 платежей на 271,9 миллиона сомов.

Не менее активно пользовались и другими дистанционными методами уплаты налогов. Через банкоматы прошли 19 тысяч 66 платежей на 19,4 миллиона сомов, веб-кассы — 13 тысяч 555 платежей на 79,6 миллиона сомов, электронный кошелек — 7 тысяч 905 платежей на 5,7 миллиона сомов. Через интернет-банкинг прошли 2 тысячи 60 платежей по налогам на 3,6 миллиона сомов, мобильный банкинг — 536 платежей на 608 тысяч сомов.

В 2018 году впервые начали использовать Card reader, через который провели 340 платежей на 611,6 тысячи сомов.

«Налогоплательщики могут воспользоваться любым видом услуг для уплаты ряда налогов, в том числе налога на основе патента, на движимое и недвижимое имущество, подоходного и земельного», — подчеркнули в ГНС.

ГНС заключила договоры с 19 банками об оказании услуг населению по приему безналичных налоговых платежей. Кроме этого, в 2018-м совместно с одним из операторов сотовой связи реализована функция по уплате налогов и платежей через мобильное приложение Balance.
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