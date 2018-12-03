19:32
USD 69.85
EUR 79.55
RUB 1.05
Экономика

Цифра дня. 342,5 миллиона сомов налогов перечислены в электронном виде

В Кыргызстане за 10 месяцев 2018 года с помощью периферийных устройств осуществили 294 тысячи 628 налоговых платежей в бюджет на 342,5 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Наибольшей популярностью у населения пользуются платежные терминалы, через которые прошли 254 тысячи 519 платежей на 245,3 миллиона сомов. Через банкоматы — 18 тысяч 283 платежа на 18,9 миллиона сомов, веб-кассы — 11 тысяч 461 платеж на 68,2 миллиона сомов.

Через электронные кошельки налоги оплатили 7 тысяч 553 раза, перечислив в бюджет 5,3 миллиона сомов. Еще одна тысяча 991 платеж на 3,5 миллиона сомов прошел через интернет-банкинг, 495 платежей на 563 тысячи сомов — через мобильный банкинг.

В 2018 году впервые начали использовать Card reader, через который провели 326 платежей на 591 тысячу сомов.

«На сегодня заключены договора с 16 банками об оказании услуг населению по приему безналичных налоговых платежей. Новые технологии внедряют для увеличения безналичных платежей и упрощения процедуры уплаты налогов, обеспечения максимальной прозрачности деятельности налогов», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Налог на все. Мухаммедкалый Абылгазиев прокомментировал спорные поправки
Налог на все. Соцфонд опровергает, эксперты не согласны
С начала года бизнесу дополнительно начислено налогов на 59,5 миллиона сомов
Налоговая взялась за должников. Грозит судами и заморозкой счетов
Сборы налога на транспорт в 2018 году на 18 миллионов сомов больше, чем в 2017-м
Срок уплаты налога на транспорт, жилье и землю продлили до 4 сентября
В Кыргызстане кооперативы приравняли к фермерам, освободив от основных налогов
После истечения сроков уплаты налога на транспорт, жилье и землю пройдут рейды
ГТС выявила факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере
Фискализация налогов. Как получить миллионы и потерять миллиарды
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;января 2019 года в&nbsp;Кыргызстане может резко подорожать топливо С 1 января 2019 года в Кыргызстане может резко подорожать топливо
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;1&nbsp;декабря. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 1 декабря. Сколько семья тратит на еду
Депутаты Жогорку Кенеша приняли бюджет республики на&nbsp;2019 год Депутаты Жогорку Кенеша приняли бюджет республики на 2019 год
Мнение Moody&rsquo;s не&nbsp;изменилось. Рейтинг Кыргызстана остается на&nbsp;уровне&nbsp;B2 Мнение Moody’s не изменилось. Рейтинг Кыргызстана остается на уровне B2
Бизнес
Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999? Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999?
Три авиакомпании лидируют в&nbsp;онлайн-голосовании на&nbsp;лучшего авиаперевозчика Три авиакомпании лидируют в онлайн-голосовании на лучшего авиаперевозчика
Смартфоны Xiaomi в&nbsp;рассрочку без первого взноса и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны Xiaomi в рассрочку без первого взноса и переплаты в O!Store
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил финансовой грамотности школьников по&nbsp;всей республике «Бакай Банк» обучил финансовой грамотности школьников по всей республике