Цифра дня. 342,5 миллиона сомов налогов перечислены в электронном виде

В Кыргызстане за 10 месяцев 2018 года с помощью периферийных устройств осуществили 294 тысячи 628 налоговых платежей в бюджет на 342,5 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Наибольшей популярностью у населения пользуются платежные терминалы, через которые прошли 254 тысячи 519 платежей на 245,3 миллиона сомов. Через банкоматы — 18 тысяч 283 платежа на 18,9 миллиона сомов, веб-кассы — 11 тысяч 461 платеж на 68,2 миллиона сомов.

Через электронные кошельки налоги оплатили 7 тысяч 553 раза, перечислив в бюджет 5,3 миллиона сомов. Еще одна тысяча 991 платеж на 3,5 миллиона сомов прошел через интернет-банкинг, 495 платежей на 563 тысячи сомов — через мобильный банкинг.

В 2018 году впервые начали использовать Card reader, через который провели 326 платежей на 591 тысячу сомов.

«На сегодня заключены договора с 16 банками об оказании услуг населению по приему безналичных налоговых платежей. Новые технологии внедряют для увеличения безналичных платежей и упрощения процедуры уплаты налогов, обеспечения максимальной прозрачности деятельности налогов», — говорится в сообщении.