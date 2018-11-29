Учимся экономить. Депутат предлагает создать в Кыргызстане резервный фонд

Депутат Дастан Бекешев предлагает создать в Кыргызстане резервный фонд для поддержки бюджета. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, надо ежемесячно откладывать на специальный счет как минимум десять процентов от доходов государства. Причем делать это, несмотря на сложности. За счет этих средств можно решать важные текущие задачи либо погашать долги.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев согласился с предложением парламентария.

«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Резервный фонд должен преследовать две цели. Одна часть средств должна распределяться в стране, а другая — направляться на выплату внешних долгов. Если поддержите бюджет-2019, то с первых дней следующего года мы начнем создавать резервный фонд. В 2019 году одной из важнейших будет проблема фискализации. Думаем, выведем из тени большие суммы. Также политика фискализации должна защищать законопослушных граждан. Нам надо ликвидировать тех, кто выпускает контрафактную продукцию», — заключил глава правительства.