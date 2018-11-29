16:32
USD 69.85
EUR 78.82
RUB 1.04
Экономика

Учимся экономить. Депутат предлагает создать в Кыргызстане резервный фонд

Депутат Дастан Бекешев предлагает создать в Кыргызстане резервный фонд для поддержки бюджета. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, надо ежемесячно откладывать на специальный счет как минимум десять процентов от доходов государства. Причем делать это, несмотря на сложности. За счет этих средств можно решать важные текущие задачи либо погашать долги.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев согласился с предложением парламентария.

«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Резервный фонд должен преследовать две цели. Одна часть средств должна распределяться в стране, а другая — направляться на выплату внешних долгов. Если поддержите бюджет-2019, то с первых дней следующего года мы начнем создавать резервный фонд. В 2019 году одной из важнейших будет проблема фискализации. Думаем, выведем из тени большие суммы. Также политика фискализации должна защищать законопослушных граждан. Нам надо ликвидировать тех, кто выпускает контрафактную продукцию», — заключил глава правительства.
Ссылка:
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министру Кыргызстана тяжело работать с нынешним составом правительства
Эвакуация машин. Депутат уличает руководство МВД в лоббировании
Депутат считает, что правительству должно быть стыдно просить печки у доноров
О безвизовом режиме в Кыргызстане спорит депутат с сотрудником ГКНБ
Депутат предложил безвизовый въезд для обладателей шенгенских и американских виз
Родственники чиновников покупают гособъекты. Надо что-то делать, сетует депутат
Эксплуатацию рудника «Кумтор» могут продлить
Премьер-министр Кыргызстана отказался от импортных деловых костюмов
В Кыргызстане предлагают отобрать часть пенсии у работающих пенсионеров
Правительство Кыргызстана пересмотрит порядок командировок чиновников
Популярные новости
Эксплуатацию рудника &laquo;Кумтор&raquo; могут продлить Эксплуатацию рудника «Кумтор» могут продлить
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;ноября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 24 ноября. Сколько семья тратит на еду
Мнение Moody&rsquo;s не&nbsp;изменилось. Рейтинг Кыргызстана остается на&nbsp;уровне&nbsp;B2 Мнение Moody’s не изменилось. Рейтинг Кыргызстана остается на уровне B2
В&nbsp;Кыргызстане повышают ставки налога на&nbsp;вывоз золотосодержащей руды В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды
Бизнес
Выиграй квартиру в&nbsp;Бишкеке! Выиграй квартиру в Бишкеке!
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;восьмой раз подряд признан &laquo;БАНКОМ &#8470;&nbsp;1&raquo; в&nbsp;Кыргызстане! «Оптима Банк» в восьмой раз подряд признан «БАНКОМ № 1» в Кыргызстане!
В&nbsp;продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в&nbsp;O!Store В продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в O!Store
Выиграйте 101&nbsp;000 сомов и&nbsp;другие призы по&nbsp;акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выиграйте 101 000 сомов и другие призы по акции «Плати картой» от «Бакай Банка»