Повышенный спрос на доллары в Кыргызстане связан с внешними факторами

С конца октября 2018 года на внутреннем валютном рынке страны наблюдалось небольшое превышение спроса на доллары, которое обусловлено прежде всего внешним неблагоприятным фоном. Об этом 24.kg сообщили в Национальном банке.

По его данным, сейчас наблюдается общемировая тенденция по укреплению доллара США, в том числе и в странах — торговых партнерах Кыргызстана. Это связано с ожидаемыми дополнительными санкциями против России и проводимой Федеральной резервной службой США политикой.

С 25 октября по 20 ноября официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 0,8 процента — с 69,2744 до 69,83 сома.

«Сейчас ситуация на внутреннем валютном рынке Кыргызстана стабильная. С начала 2018 года официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 1,4 процента — с 68,8395 до 69,83 сома», — прокомментировали в Нацбанке.

При этом в НБ КР считают, что ситуация на валютном рынке не вызывает опасений. Но следует помнить, что Кыргызстан является страной с малой и открытой экономикой, подверженной различным внешним шокам. Кроме того, внутренний валютный рынок, как и в целом экономика, в различной степени чувствительна к изменениям, происходящим в странах — основных торговых партнерах.

«Национальный банк постоянно отслеживает ситуацию как на внешних финансовых, так и на внутреннем валютном рынке, и в случае необходимости принимает меры. Например, для недопущения резких колебаний обменного курса проводятся валютные интервенции, а в рамках надзорных функций — постоянный мониторинг деятельности коммерческих банков и обменных бюро по соблюдению законодательных норм в части валютных операций. Это позволяет предотвратить панику и ажиотаж на валютном рынке и, как следствие, обеспечить макроэкономическую стабильность», — заключили в НБ КР.