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Экономика

За сутки доллар в Кыргызстане подорожал на 20 тыйынов

После полуторамесячного затишья доллар в Кыргызстане снова начал дорожать. За сутки американская валюта выросла в цене на 20 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,35 сома, а продают по 68,55-68,6. Номинальный курс Национального банка — 68,3867 сома (рост за сутки — 0,29 процента).

С начала года сом укрепился по отношению к доллару на 1 процент. При этом 27 марта председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов охарактеризовал ситуацию на валютном рынке как стабильную. Однако уже на следующий день практически все комбанки продавали доллар по 68,4 сома, а сегодня и вовсе подняли цену на 20 тыйынов.
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