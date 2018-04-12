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Экономика

За день доллар в Кыргызстане подешевел на 40 тыйынов

После проведенной Национальным банком интервенции доллар в Кыргызстане подешевел так же быстро, как и подорожал. Всего за день он стал дешевле на 40 тыйынов.

Вечером обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,6-68,8 сома, а продают — по 69-69,1 сома. Номинальный курс установлен в 69,25 сома (рост за сутки — на 0,83 процента). Таким образом, номинальный курс американской валюты оказался выше реального.

Напомним, что доллар начал дорожать во вторник. Всего за четыре дня он вырос в цене на 70-80 тыйынов. Это вынудило Национальный банк впервые за два месяца провести интервенцию, продав $8 миллионов 150 тысяч.
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