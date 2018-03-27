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Экономика

Учетная ставка Национального банка остается неизменной

Правление Национального банка решило оставить учетную ставку без изменений еще на два месяца. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, заседание правления состоялось накануне. Учетная ставка останется прежней — 5 процентов. На решение Нацбанка повлияла текущая ситуация в экономике. Так, фактическое значение инфляции на сегодня остается умеренным и находится в пределах ожиданий НБ КР.

На 16 марта годовое значение инфляции составило 2,9 процента. В феврале — 3,5 процента.

«На фоне благоприятной ситуации на международных продовольственных рынках цены на продовольственную группу товаров продемонстрировали замедление. Положительный вклад в непродовольственную инфляцию обеспечил рост цен на уголь и ГСМ. Складывающаяся тенденция факторов инфляции предопределяет ее динамику в предстоящем периоде в пределах 5-7 процентов. В экономике Кыргызстана положительная динамика роста поддерживается растущим спросом на фоне устойчивой динамики поступлений денежных переводов и увеличения реальной заработной платы. В основных секторах производства наблюдается рост», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.

При этом на внутреннем валютном рынке сохраняется стабильная ситуация. С начала года сом укрепился на 1 процент. В марте Нацбанк не проводил интервенций.

Отметим, в декабре 2016 года НБ КР снизил учетную ставку с 5,5 до 5 процентов. С тех пор она оставалась неизменной. Следующее заседание правления Национального банка по вопросу учетной ставки состоится 28 мая.
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