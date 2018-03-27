Учетная ставка Национального банка остается неизменной

Правление Национального банка решило оставить учетную ставку без изменений еще на два месяца. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, заседание правления состоялось накануне. Учетная ставка останется прежней — 5 процентов. На решение Нацбанка повлияла текущая ситуация в экономике. Так, фактическое значение инфляции на сегодня остается умеренным и находится в пределах ожиданий НБ КР.
На 16 марта годовое значение инфляции составило 2,9 процента. В феврале — 3,5 процента.
При этом на внутреннем валютном рынке сохраняется стабильная ситуация. С начала года сом укрепился на 1 процент. В марте Нацбанк не проводил интервенций.
Отметим, в декабре 2016 года НБ КР снизил учетную ставку с 5,5 до 5 процентов. С тех пор она оставалась неизменной. Следующее заседание правления Национального банка по вопросу учетной ставки состоится 28 мая.