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Экономика

С начала года доллар в Кыргызстане подешевел на 90 тыйынов

С начала года доллар в Кыргызстане подешевел на 90 тыйынов и приближается к отметке 68 сомов.

С начала этой недели американская валюта подешевела на 20 тыйынов. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 67,9-68 сома, а продают по 68,05-68,1. Номинальный курс установлен в 68,1121 сома.

Доллар в Кыргызстане штормит с начала года. Национальный банк при этом провел в январе всего две интервенции, а в феврале одну. Дважды он покупал доллары ($20 миллионов 550 тысяч) и один раз продал $5,4 миллиона. Чистая покупка долларов с начала года составила $15 миллионов 150 тысяч.
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