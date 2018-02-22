С начала года доллар в Кыргызстане подешевел на 90 тыйынов и приближается к отметке 68 сомов.

С начала этой недели американская валюта подешевела на 20 тыйынов. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 67,9-68 сома, а продают по 68,05-68,1. Номинальный курс установлен в 68,1121 сома.

Доллар в Кыргызстане штормит с начала года. Национальный банк при этом провел в январе всего две интервенции, а в феврале одну. Дважды он покупал доллары ($20 миллионов 550 тысяч) и один раз продал $5,4 миллиона. Чистая покупка долларов с начала года составила $15 миллионов 150 тысяч.