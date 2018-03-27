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Экономика

За год уровень долларизации депозитов в Кыргызстане снизился на 3,5 процента

В 2017 году уровень долларизации депозитов в Кыргызстане снизился на 3,5 процента — с 51 до 47,5. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции председатель Национального банка Токлунбек Абдыгулов.

По его словам, уровень долларизации кредитов также сократился — с 45 до 35 процентов. При этом по итогам 2017 года кредитный портфель вырос на 16 процентов. В том числе в национальной валюте — на 30 процентов. Ставки по кредитам снизились на 2,3 процента — с 18,3 до 16. В сомах — с 22,2 процента до 18,8, в иностранной валюте — с 13,5 процента до 11,3.

«Число проблемных кредитов по итогам года сократилось с 8,8 до 7,6 процента. В Кыргызстане на сегодня достаточный уровень сомовой ликвидности. Объем денежной базы вырос на 17 процентов и составил 100 миллиардов сомов», — заключил Толкунбек Абдыгулов.
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