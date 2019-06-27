Почти вдвое снизилось количество интервенций Нацбанка Кыргызстана в 2018 году

В 2018 году Национальный банк снизил свое участие в валютных торгах почти вдвое. Об этом говорится в отчете НБ КР по итогам года.

Отмечается, что в 2018-м на валютном рынке обеспечена стабильность, что способствовало поддержанию финансовой стабильности в экономике.

За год обменный курс доллара США повысился на 1,5 процента и составил 69,85 сома.

Количество интервенций для предотвращения резких колебаний обменного курса снизилось почти в два раза — 11 в 2018-м против 21 интервенции в 2017-м. Основные объемы интервенций приходились на периоды, когда в мировой экономической политике происходили изменения и дисбалансы. Например, при временном закрытии границ с Казахстаном, введении санкций США в отношении России, во время активной фазы «торговой войны» с Китаем, ужесточения политики федеральной резервной системы США.

Накануне отчет Национального банка по результатам работы в 2018 году заслушивали в Жогорку Кенеше. По итогам обсуждения отчет признан удовлетворительным.