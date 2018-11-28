Нацбанк провел третью интервенцию за месяц для поддержания курса сома

Национальный банк Кыргызстана провел третью валютную интервенцию за ноябрь для поддержания стабильности курса сома. Об этом сообщил его сайт.

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Накануне продали $8 миллионов 50 тысяч с расчетами на дату сделки и $16 миллионов 50 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Таким образом, с начала месяца НБ КР реализовал на валютном рынке $47 миллионов 850 тысяч.

Курс доллара при этом остается практически неизменным третью неделю. Обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают «американца» по 69,7-69,8 сома, а продают по 69,9 сома.

Номинальный курс Национального банка — 69,85 сома за $1.