$21 миллион выдал Российско-Кыргызский фонд развития предпринимателям

Российско-Кыргызский фонд развития в 2018 году на 14-15 процентов увеличил объемы финансирования сельского хозяйства, переработки сельхозпродукции и продукции животного происхождения в регионах. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Во всех регионах созданы региональные центры для обеспечения консультациями местных предпринимателей. РКФР предоставил 200 миллионов сомов ОАО «Гарантийный фонд» для решения проблем с залоговым обеспечением в регионах.

Кроме того, в апреле фонд снизил пороговую сумму финансирования в рамках «прямого финансирования» от $1 миллиона до $300 тысяч. Таким образом, региональные бизнесмены получили более широкий доступ к финансированию за счет РКФР.

В прошлом году все области (за исключением Бишкека) получили $17 миллионов, по итогам 10 месяцев 2018-го сумма превысила $21 миллион. В сфере малого и среднего бизнеса профинансировано более 600 проектов, из них более 500 — в сфере производства и переработки агропродукции.